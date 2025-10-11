Le Papotin rencontre Agnès Jaoui Villers-Cotterêts

Les journalistes du Papotin, célèbres grâce à leurs nombreux interviews de personnalités et à leurs questions sans détours, s’installent le temps d’une journée à la Cité internationale de la langue française pour rencontrer, en public, l’actrice, scénariste, réalisatrice, dramaturge et chanteuse.

Ils font entendre leur langue spontanée, libre et unique au cœur de la journée dédiée aux langues qui s’échappent et nous convient à une rencontre pleine de fantaisie et de poésie. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France a.tutin@aisne-tourisme.com

English :

The Papotin journalists, famous for their interviews with celebrities and their straightforward questions, spend a day at the Cité internationale de la langue française meeting the actress, screenwriter, director, playwright and singer.

German :

Die Journalisten von Papotin, die für ihre zahlreichen Interviews mit Persönlichkeiten und ihre unverblümten Fragen berühmt sind, ziehen für einen Tag in die Cité internationale de la langue française, um die Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin, Dramaturgin und Sängerin vor Publikum zu treffen.

Italiano :

I giornalisti di Papotin, famosi per le loro numerose interviste alle celebrità e per le loro domande dirette, trascorreranno una giornata alla Cité internationale de la langue française incontrando in pubblico l’attrice, la sceneggiatrice, la regista, la drammaturga e la cantante.

Espanol :

Los periodistas de Papotin, famosos por sus numerosas entrevistas con famosos y sus preguntas directas, pasan un día en la Cité internationale de la langue française conociendo en público a la actriz, guionista, directora, dramaturga y cantante.

