LE PARADIS DES PITCHOUS

Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

La ville se transforme en un immense terrain de jeux ! Plus de 45 activités gratuites attendent les enfants et les ados de 2 à 17 ans ateliers créatifs, spectacles vivants, stands de maquillage et bien d’autres surprises dans toute la ville.

De 2 à 17 ans, chaque tranche d’âge trouvera son bonheur grâce à une programmation variée répartie sur plusieurs sites emblématiques de la commune. Que vos enfants soient branchés sport, arts plastiques, sensations fortes ou spectacles, cette journée (semaine) promet des souvenirs inoubliables.

Au programme de cet événement festif

Ateliers créatifs et ludiques Pour s’initier à de nouvelles pratiques.

Spectacles Des représentations pour petits et grands rêveurs.

Espace Maquillage Pour se transformer en héros le temps d’une journée.

Animations Ados Des défis et des espaces dédiés pour les 12-17 ans.

Et bien d’autres surprises .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

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English : LE PARADIS DES PITCHOUS

The city is transformed into a huge playground! More than 45 free activities await children and teenagers aged 2 to 17, including creative workshops, live shows, face-painting booths and many other surprises all over town.

L’événement LE PARADIS DES PITCHOUS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34