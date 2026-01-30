Le Paradis Leonard de Vinci fait son festival… à la Filature de l’Isle Filature de L’Isle Périgueux

Le Paradis Leonard de Vinci fait son festival… à la Filature de l’Isle

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-06

2026-02-02

Du 2 au 6 février 2026, le lycée professionnel Léonard de Vinci, Théâtre Grandeur Nature, Rouletabille Théâtre, accompagnés de l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord, accueillent trois compagnies professionnelles pour huit représentations à La Filature de l’Isle (3 représentations Tout Public et 5 scolaires). .

Filature de L’Isle 15 chemin des feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93

