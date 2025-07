Le paradoxe de John – Philippe Quesne – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Le paradoxe de John – Philippe Quesne – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes mercredi 4 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 20:00 – 21:30

9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Théâtre. Philippe Quesne prolonge ses rêveries sur la place de l’art dans notre vie quotidienne avec une création pour quatre interprètes, où inventions plastiques?et musicales répondent aux circonvolutions de poèmes originaux de la poétesse Laura Vazquez. Le Paradoxe de John réactive le souvenir d’une des premières pièces du metteur en scène. En 2007, L’Effet de Serge campait un être solitaire qui, dans son appartement, organisait chaque dimanche des spectacles pour ses proches. Cette pièce dessinait un imaginaire poétique et drôle mais aussi un territoire étrange où coexistaient la solitude de l’inventeur mélancolique et l’attention de son cercle d’ami·es. C’est de cette tension entre recherche obsessionnelle et besoin de partage que naissent aujourd’hui les péripéties d’un personnage fictif, John, incarné par Marc Susini, affairé à l’aménagement d’une galerie d’art, entouré de ses convives. De l’effet au paradoxe, subsiste l’esprit d’un théâtre de proximité avec le public, témoin d’une composition polyphonique pour humains et non humains (objets animés, piano mécanique et sculptures en mousse). Durée : 1h30 Représentations :du 3 au 5 mars 2026 à 20h Rencontre avec l’équipe artistique mercredi 4 mars à l’issue de la représentation.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

