Le Paradoxe de John – Philippe Quesne Théâtre de la Bastille PARIS

Le Paradoxe de John – Philippe Quesne Théâtre de la Bastille PARIS mercredi 26 novembre 2025.

Dix-huit ans après L’Effet de Serge, pièce fondamentale de l’œuvre de Philippe Quesne, le metteur en scène en imagine une suite. Dans cet ancien décor d’appartement, transformé cette fois en galerie d’exposition, il aborde à nouveau la place de l’art dans notre quotidien. Un piano solitaire qui joue du John Cage. Une fille et le souvenir de sa mère trapéziste disparue. Des choses qui tournent…

Son univers singulier réside dans la création d’une atmosphère étrange, où l’on observe souvent avec humour de petites communautés humaines utopiques.

Pour cette pièce, il choisit l’acteur Marc Susini, à la présence délicatement décalée, entouré de quelques convives, et invite la poésie songeuse de Laura Vazquez.

Avec le Festival d’Automne à Paris

Philippe Quesne prolonge ses rêveries sur la place de l’art dans notre vie quotidienne.

Du mercredi 26 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

payant

De 12 à 26 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-06T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T20:30:00+02:00_2025-11-26T22:00:00+02:00;2025-11-27T20:30:00+02:00_2025-11-27T22:00:00+02:00;2025-11-28T20:30:00+02:00_2025-11-28T22:00:00+02:00;2025-11-29T18:00:00+02:00_2025-11-29T19:30:00+02:00;2025-12-01T20:30:00+02:00_2025-12-01T22:00:00+02:00;2025-12-02T20:30:00+02:00_2025-12-02T22:00:00+02:00;2025-12-03T20:30:00+02:00_2025-12-03T22:00:00+02:00;2025-12-04T20:30:00+02:00_2025-12-04T22:00:00+02:00;2025-12-05T20:30:00+02:00_2025-12-05T22:00:00+02:00;2025-12-06T18:00:00+02:00_2025-12-06T19:30:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/le-paradoxe-de-john accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/