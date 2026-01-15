Le paradoxe de l’endive Saint-André-les-Vergers

Le paradoxe de l’endive

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Une fugue musicale et théâtrale entre rêve et émancipation.



Le paradoxe de l’endive est cet instant incertain où l’ado, les pieds plantés dans le désordre de sa vie, cherche à faire pousser ses feuilles.

Comment tracer sa propre voie quand les attentes familiales nous poussent dans une autre direction ? Une plongée dans la mue d’un ado en adulte ses doutes, ses révoltes et son désir d’être enfin lui-même. Ses parents l’imaginent pianiste virtuose… il se rêve batteur. Entre éclats de rire et moments suspendus, c’est cauchemardesque, drôle et beau.



On en parle Après L’utopie des arbres, retrouvez Alexis Louis-Lucas qui nous touche au cœur et raconte l’adolescence, cette fusion intime où naissent les plus fortes angoisses et les plus doux rêves.



Distribution

Ecriture et jeu Alexis Louis-Lucas

Mise en scène Pierre Yanelli

Construction piano Nicolas Bridier

Régisseur lumière Nicolas Cointot

Régisseur son et vidéo Raphaël Longet

Chargée de production Agnès Billard .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

