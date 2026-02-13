Le paradoxe de l’endive, Salle Jean-Favre, Langres

Le paradoxe de l’endive Mardi 17 mars, 20h30 Salle Jean-Favre Haute-Marne

Tarif plein 10€ Tarif adhérent 8€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Début : 2026-03-17T20:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:45:00+01:00

Fin : 2026-03-17T20:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:45:00+01:00

Faire une fable de sa vie, ce n’est pas simplement se raconter, c’est faire de ses souvenirs une pensée ironique, c’est passer de l’anecdote à l’universel. Après L’Utopie des Arbres, Alexis Louis-Lucas transpose ses souvenirs d’adolescence en une fable de la transmission. Des turbulences de l’insolence nait une petite chose aussi précieuse que pâle, l’humilité.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 86 86 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

Le paradoxe de l’endive est cet instant incertain où l’ado, les pieds plantés dans le merdier de sa vie, cherche à faire pousser ses feuilles. Tout public / Famille Théâtre

