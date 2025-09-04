Le paradoxe du rire. Et si ce n’était pas toujours drôle ? Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Le paradoxe du rire. Et si ce n’était pas toujours drôle ? Parvis des Droits de l’Homme Lannion vendredi 10 avril 2026.

Le paradoxe du rire. Et si ce n’était pas toujours drôle ?

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Qu’est-ce que le rire ? Comment se déclenche-t-il ? En tant que fait social, le rire est une construction culturelle qui varie d’une époque et d’une culture à l’autre et dont les significations sont multiples. Il n’y a pas un, mais des rires. C’est pourquoi la fameuse question Peut-on rire de tout ? est si embarrassante. C’est là le paradoxe du rire, qu’Olivia Gazalé propose de résoudre en distinguant rire et humour.

Olivia Gazalé, philosophe. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le paradoxe du rire. Et si ce n’était pas toujours drôle ? Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose