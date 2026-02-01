Le parc André Citroën Parc Andrée Citroën paris
Réalisation des années 1990, le parc André Citroën avec ses 15 hectares, comprenant
le Jardin Noir et le Jardin Blanc est le plus grand espace vert du 15ème
arrondissement. De part et d’autre d’une grande pelouse, il ouvre une
perspective unique sur la Seine. Ce parc offre des espaces aux ambiances
variées : Jardin des Métamorphoses, Jardin d’Ombre, Jardin en Mouvement,
Jardins Sériels et serres. Marqué, à son origine par une forte symbolique, un
contraste entre le minéral et le végétal, le parc vient de bénéficier d’un
réaménagement de son Grand Canal. L’eau, thème central de sa conception
initiale, a été ainsi réintroduite au sein de l’ensemble.
Rendez-vous : entrée du jardin, angle rue Balard et rue Saint-Charles, métro Balard
Réalisation majeure des années 1990 en bordure de Seine
Le mardi 10 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public adultes.
