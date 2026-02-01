Le parc André Citroën Parc Andrée Citroën paris

Le parc André Citroën le 10/02/26 14h30

Réalisation des années 1990, le parc André Citroën avec ses 15 hectares, comprenant

le Jardin Noir et le Jardin Blanc est le plus grand espace vert du 15ème

arrondissement. De part et d’autre d’une grande pelouse, il ouvre une

perspective unique sur la Seine. Ce parc offre des espaces aux ambiances

variées : Jardin des Métamorphoses, Jardin d’Ombre, Jardin en Mouvement,

Jardins Sériels et serres. Marqué, à son origine par une forte symbolique, un

contraste entre le minéral et le végétal, le parc vient de bénéficier d’un

réaménagement de son Grand Canal. L’eau, thème central de sa conception

initiale, a été ainsi réintroduite au sein de l’ensemble.

Rendez-vous : entrée du jardin, angle rue Balard et rue Saint-Charles, métro Balard

Réalisation majeure des années 1990 en bordure de Seine

Le mardi 10 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public adultes.

Parc Andrée Citroën entrée du jardin, angle rue Balard et rue Saint-Charles, métro Balard 75015

