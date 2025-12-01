Le Parc (Ballet)

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Pour ses 40 ans de carrière, le chorégraphe Angelin Preljocaj reprend l’une de ses pièces emblématiques. Sur une musique de Mozart, un ballet romantique qui met en scène les jeux de l’amour et du hasard, avec les étoiles Alice Renavand et Mathieu Ganio.

Pour ses 40 ans de carrière, le chorégraphe Angelin Preljocaj reprend l’une de ses pièces emblématiques. Sur une musique de Mozart, un ballet romantique qui met en scène les jeux de l’amour et du hasard, avec les étoiles Alice Renavand et Mathieu Ganio.

Avec le baiser le plus célèbre de l’histoire du ballet !

Ballet en trois actes et un épilogue. Enregistré à l’Opéra National de Paris 15 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

For his 40th anniversary, choreographer Angelin Preljocaj revisits one of his signature pieces. Set to music by Mozart, a romantic ballet featuring the games of love and chance, with stars Alice Renavand and Mathieu Ganio.

L’événement Le Parc (Ballet) Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO