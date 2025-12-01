LE PARC; ballet Gien
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Diffusion de LE Parc, ballet
La Micro-Folie de la Ville de Gien en partenariat avec le conservatoire à rayonnement communal vous convie à la diffusion de Le Parc, ballet chorégraphié par Angelin Preljocaj sur la musique de Wolfgang Amadeus Mozart pour l'Opéra National de Paris.
+33 6 10 15 68 13 microfoloie@gien.fr
Broadcast of LE Parc, ballet
