Le parc de la Gaudinière au rythme de l’automne Parc de la Gaudinière, Nantes Orvault vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 14:30 – 16:30

Gratuit : non Prix libre à partir de 15€ (+5€ et contribuez à offrir une place « suspendue » à une personne qui n’a pas les moyens) / Tarif duo : 12€/pers (ex. parent-enfant) / Étudiant, carte blanche : 8€ ** Paiement sur place // Bons cadeau disponible > Réservation obligatoire (au plus tard la veille 18h)> Prix libre dès 15 € (donnez 5€ de plus et contribuez à une place suspendue (solidaire) / Tarif duo : 12€/pers (ex. parent-enfant) / Étudiant, carte blanche : 8€Paiement sur place / Bons cadeau disponibles Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Laissez-vous transporter par le charme de ce magnifique parc traversé par le ruisseau de la Patouillerie pour observer les transformations saisonnières au fil d’une balade guidée par Olivia, médiatrice passionnée.Embarquons avec Olivia pour une évasion aux couleurs chaudes de l’automne dans ce magnifique parc boisé et vallonné aux airs montagnards.Nous serpenterons entre bois et collines, chênes, hêtres et charmes indigènes côtoyant séquoias et cyprès chauves voyageurs.Apprenons à les reconnaitre, observons leurs cycles et spécificités saisonnières, et profitons d’un moment de détente en éveillant nos sens.++ Une boisson bien chaude vous sera proposée. – Réservation obligatoire (au plus tard la veille à 18h)Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à la réservation. * * *Et toute l’année, réservez votre BALADE SUR MESURE. Déterminons ensemble date et parcours (dès 3 pers.) // Tarifs de groupes -> devis sur demande # Suivez l’actualité des Balades d’Olivia sur www.lesbaladesdolivia.fr et www.facebook.com/BaladesOlivia ou avec la Lettre d’info mensuelle par mail (inscription sur demande ou sur le site)

Parc de la Gaudinière, Nantes Orvault 44700

06 79 81 85 16