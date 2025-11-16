Le parc de la Gaudinière au rythme de l’automne Parc de la Gaudinière, Nantes Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 15:00 – 17:00

Gratuit : non Prix libre à partir de 15€ (+5€ et contribuez à offrir une place « suspendue » à une personne qui n’a pas les moyens) / Tarif duo : 12€/pers / Étudiant, carte blanche : 8€ ** Paiement sur place // Bons cadeau disponible Prix libre à partir de 15€(+5€ et contribuez à offrir une place « suspendue » (solidaire)/ Tarif duo : 12€/pers/ Étudiant, carte blanche : 8€** Paiement sur place Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Laissez-vous transporter par le charme de ce magnifique parc pour y observer les transformations saisonnières au fil d’une balade guidée par Olivia, médiatrice passionnée.Dans cette évasion aux couleurs chaudes de l’automne, nous serpenterons entre bois et collines, où chênes, hêtres et charmes indigènes côtoient séquoias et cyprès chauves voyageurs.Apprenons à les reconnaître, observons leurs cycles et spécificités saisonnières, et profitons d’un moment de détente en é(mer)veillant nos sens.+ Une boisson bien chaude vous sera proposée. – Réservation obligatoire (au plus tard la veille à 18h)Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à la réservation. * * *>> Vous voulez (re)découvrir Nantes par sa nature à votre rythme ? Toute l’année, des balades sur mesure (privées) sont possibles (dès 3 pers.) // Tarifs de groupes > devis sur demande>> Suivez l’actualité des Balades d’Olivia sur www.lesbaladesdolivia.fr et www.facebook.com/BaladesOlivia ou avec la Lettre d’info mensuelle par mail (inscription sur demande ou sur le site)

Parc de la Gaudinière, Nantes Orvault 44700

06 79 81 85 16