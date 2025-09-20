Le Parc de la Haute-Île, une balade à remonter le temps Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne

Gratuit. A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Situé à Neuilly-sur-Marne, le Parc départemental de la Haute-Île est bien plus qu’un simple espace vert, c’est un lieu qui transporte dans un véritable voyage dans le temps et dans la nature. Venez découvrir ce site unique en Île-de-France où se mêlent richesses archéologiques, mémoire patrimoniale et biodiversité exceptionnelle.

Par le Département de la Seine-Saint-Denis et Lucile Progeas, guide conférencière

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis

Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Avenue Jean-Jaurès – RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis Île-de-France L'archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l'heure aux ateliers, n'oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d'avril à octobre de 14h à 18h. L'archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation.

Circuit à travers le Parc de la Haute-Île