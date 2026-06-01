Le parc de la Rocca Meli Lupi de Soragna : architectures d’eau du potager des fossés médiévaux, au jardin romantique à l’anglaise., Parco della Rocca Meli Lupi di Soragna, Castellina San Pietro

Le parc de la Rocca Meli Lupi de Soragna : architectures d'eau du potager des fossés médiévaux, au jardin romantique à l'anglaise. 6 et 7 juin Parco della Rocca Meli Lupi di Soragna Parma
La visite a un coût de 5 € par personne, handicapés et accompagnateur gratuit, nombre limité à 40 personnes par groupe. ANNULÉ EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Guidés par l’archéologue Filippo Fontana, les participants entreprendront un voyage à travers des siècles d’histoire, à la découverte de l’évolution du jardin de la Rocca : depuis l’ancien système de fossés médiévaux et des jardins fortifiés jusqu’à la naissance du romantique parc anglais du XIXe siècle.
Torrents, canaux, étangs et jeux d’eau deviennent ainsi les protagonistes d’un récit qui mêle nature, architecture et vie de cour. En vous promenant parmi les arbres séculaires, les vues pittoresques et les architectures cachées, il sera possible de comprendre comment l’eau a façonné le paysage du Rocher, le transformant dans le parc suggestif qui entoure encore aujourd’hui le château.
Une occasion unique de vivre le jardin historique non seulement comme un lieu de beauté, mais comme un témoignage vivant de l’histoire et de l’ingéniosité humaine.
Parco della Rocca Meli Lupi di Soragna Piazza Meli Lupi, 5 – Soragna (PR) – Emilia-Romagna Castellina San Pietro 43019 Parma Emilia-Romagna + 39 0524 597978 https://www.roccadisoragna.it/il-giardino/ Au départ, c’était un jardin à l’italienne. Il fut transformé en jardin à l’anglaise en 1820 par le prince Casimir Ier qui contacta l’architecte crémonais Luigi Voghera. On y trouve un superbe noyer américain, hêtres japonais, noyaux, marronniers, magnolias et gingo biloba.
