Le Parc de la Villa Aurélienne, entre nature et villégiature Parc Aurélien et Villa Aurélienne Fréjus

Le Parc de la Villa Aurélienne, entre nature et villégiature Samedi 20 septembre, 14h00

Cet espace naturel de 24 hectares, riche de différents biotopes, a été également façonné pour répondre aux goûts et aux modes de vie des propriétaires successifs.

RDV devant l’entrée de la Villa Aurélienne (en haut du parc).

Parc Aurélien et Villa Aurélienne 85 Avenue du Général d’Armée Jean CALLIES, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494529049 https://frejus.fr/decouverte/la-villa-aurelienne La Villa Aurélienne, chef-d’œuvre d’inspiration Renaissance italienne, est l’une des deux seules villas palladiennes en France ! Construite à la fin du XIXe siècle, elle tire son nom de la Via Aurélia, l’antique voie romaine qui passait non loin de là. Perchée au sommet d’un parc boisé impressionnant, cette villa singulière marie des influences antiques, classiques et orientales, créant un ensemble unique. D’abord villa de villégiature, elle s’est transformée aujourd’hui en un centre vibrant de la scène culturelle estivale de Fréjus.

