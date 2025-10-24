Le Parc de l’Etrange ! Le Parc André Citroën fête Halloween Parc André Citroën Paris

Osez l’aventure la plus étrange aux portes de Paris

1.3 km de frissons pour un Halloween inoubliable !

Plongez au cœur d’une expérience d’Halloween immersive, envoûtante et terriblement frissonnante. Le Parc de l’Étrange vous ouvre à nouveau ses portes pour une aventure inédite, pensée pour faire vibrer petits et grands.

En famille, entre amis ou entre collègues, partez à la découverte de 13 univers mystérieux, mêlant décors spectaculaires, comédiens, feux d’artifice et effets spéciaux, le tout dans un cadre historique chargé de mystères et de secrets.

Cette année, Le Parc de l’Étrange repousse les limites de la peur ! Avec une zone facultative supplémentaire, en dehors du parcours principal, qui offrira une expérience encore plus intense pour les plus courageux d’entre vous.

Les spectateurs du parcours principal ne seront pas en reste avec une visite allongée, davantage de comédiens, des décors plus impressionnants, des effets spéciaux inédits, et des thématiques entièrement réinventées.

Vous êtes acteur de votre destin ! Frissons grarantis !

Vous l’avez compris, plongez dans un parcours d’Halloween où les légendes et le danger rôdent à chaque recoin.

Affrontez entre autres, l’astrologue et défiez les signes du zodiaque, échappez aux regards glacés de la forêt des chuchotements. Traversez les zones radioactives du jour d’après, mais surtout, ne tombez pas dans l’abîme de la secte… Osez découvrir les ruines mystérieuses d’une chapelle dans le passage du dernier souffle, et ne laissez surtout pas les âmes perdues du lavoir ni les araignées venimeuses des bois vous prendre au piège ! Le tout culminera entre citrouilles et manèges par un grand final avec spectacles pyrotechniques plusieurs fois par soir, pour une fin en apothéose.

Alors ? Oserez- vous arpenter le Parc de L’étrange ?

Deux soirées spéciales les 31 octobre et 1er novembre jusqu’à minuit

Pour une immersion totale dans l’univers du Parc de l’Étrange, nous vous recommandons de planifier votre visite à la nuit tombée !

Retrouvez tous les soirs en fin de parcours le spectacle final feux d’artifice !

Pour la première fois, le Parc André Citroën va s’habiller aux couleurs d’Halloween ! Le Parc de l’Etrange promet une immersion totale dans l’univers magique et inquiétant de la Fête des Morts. Un évènement qui fera frissonner petits et grands !

Du vendredi 31 octobre 2025 au samedi 01 novembre 2025 :

vendredi, samedi

de 17h30 à 00h00

Du vendredi 24 octobre 2025 au samedi 01 novembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h30 à 23h00

payant Tout public.

début : 2025-10-24T20:30:00+02:00

fin : 2025-11-01T01:00:00+01:00

Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris

https://www.leparcdeletrange.fr/