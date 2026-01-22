LE PARC DE TERRALAND Magalas
LE PARC DE TERRALAND Magalas samedi 7 février 2026.
LE PARC DE TERRALAND
Coste Rouge Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07
Le Parc de Terraland de 10h à 18h à la salle de sport Coste Rouge à partir de 1 an.
Un univers de jeux gonflables 100% fun et sensations ! chaussettes obligatoires.
Restauration sur place. Tarif 8€ l’entrée illimité, (gratuit pour les parents).
Au profit de l’association des Parents d’élèves de l’école primaires de Magalas.
Coste Rouge Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 17 17 63 89
English :
Le Parc de Terraland from 10am to 6pm at the Coste Rouge sports hall for children aged 1 and over.
A world of inflatable games 100% fun and sensations! Socks compulsory.
Catering on site. Price: 8? unlimited admission (free for parents).
In aid of the Magalas Primary School Parents’ Association.
