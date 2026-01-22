LE PARC DE TERRALAND

Coste Rouge Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Le Parc de Terraland de 10h à 18h à la salle de sport Coste Rouge à partir de 1 an.

Un univers de jeux gonflables 100% fun et sensations ! chaussettes obligatoires.

Restauration sur place. Tarif 8€ l’entrée illimité, (gratuit pour les parents).

Au profit de l’association des Parents d’élèves de l’école primaires de Magalas.

Le Parc de Terraland de 10h à 18h à la salle de sport Coste Rouge à partir de 1 an.

Un univers de jeux gonflables 100% fun et sensations ! chaussettes obligatoires.

Restauration sur place. Tarif 8€ l’entrée illimité, (gratuit pour les parents).

Au profit de l’association des Parents d’élèves de l’école primaires de Magalas. .

Coste Rouge Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 17 17 63 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Parc de Terraland from 10am to 6pm at the Coste Rouge sports hall for children aged 1 and over.

A world of inflatable games 100% fun and sensations! Socks compulsory.

Catering on site. Price: 8? unlimited admission (free for parents).

In aid of the Magalas Primary School Parents’ Association.

L’événement LE PARC DE TERRALAND Magalas a été mis à jour le 2026-01-20 par 34 OT AVANT-MONTS