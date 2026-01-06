LE PARC DE TERRALAND Prades
LE PARC DE TERRALAND Prades samedi 21 février 2026.
Halle des Sports Prades Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-03-05 18:00:00
2026-02-21
Parc de jeux géant avec plus de 1200m2 d’amusement!
A partir de 1 an, restauration sur place.
Halle des Sports Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 17 63 89
Giant playground with over 1200m2 of fun!
From 1 year, catering on site.
