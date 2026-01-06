LE PARC DE TERRALAND Prades

LE PARC DE TERRALAND

Halle des Sports Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-03-05 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Parc de jeux géant avec plus de 1200m2 d’amusement!

A partir de 1 an, restauration sur place.

Halle des Sports Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 17 63 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Giant playground with over 1200m2 of fun!

From 1 year, catering on site.

