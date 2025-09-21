Le parc du Château de Choiseul se dévoile! Château de Choiseul Stainville

Le parc du Château de Choiseul se dévoile! Château de Choiseul Stainville dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les propriétaires vous accueillent et ouvrent les portes du parc pour une déambulation libre autour du château. Admirez ses façades, ses sculptures et le vitrail de la chapelle, illuminé de 21h à minuit, jusqu’au 28 septembre 2025. Les visiteurs peuvent également échanger sur l’histoire du lieu.

Château de Choiseul Rue de l'église, 55500 Stainville Stainville 55500 Meuse Grand Est En 1350, ce château est une puissante construction féodale entourée de remparts et de fossés profonds. Il appartient à Vaultier de Stainville. Reconstruit à la Renaissance, le château est flanqué d'une paire de tours rondes, de sobres fenêtres à meneaux et d'une échauguette. Sa toiture est percée de lucarnes ouvragées. En 1748, Étienne-François de Choiseul-Stainville devient duc de Stainville. Le château et la seigneurie passent ensuite à ses deux nièces, avant de devenir un hôtel en 1954. (Inscrit au titre des monuments historiques en 1932).

Journées européennes du patrimoine 2025

© H. Lonclas