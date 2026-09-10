Le parc du château de Ménoray, Château de Ménoray, Locmalo

Informations pratiques

Le parc du château de Ménoray Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Ménoray Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le château de Ménoray, son parc, son bois et ses terres témoignent de l’évolution d’un manoir du 15e siècle jusqu’à aujourd’hui : pigeonnier et vivier du 16e siècle, chapelle et château du 17e siècle, ce dernier étant étendu aux 18e et 19e siècle et ferme modèle de la fin du 19e. Protégé au titre des monuments historiques, le domaine fait l’objet depuis 2022 d’une campagne de restauration.

Château de Ménoray Ménoray, 56160 Locmalo Locmalo 56160 Morbihan Bretagne

Le parc du château de Ménoray sera ouvert pour les Journées Européennes du Patrimoine. Parc Château

T. de Kerizouet