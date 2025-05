Le Parc en … chanté – Thaon-les-Vosges, 17 mai 2025 10:00, Thaon-les-Vosges.

Vosges

Le Parc en … chanté Parc de la Rotonde Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:30:00

Date(s) :

2025-05-17

La ville de Thaon-les-Vosges organise pour sa 5ème édition, les 17 et 18 mai 2025 dans les Parcs de la Rotonde, un festival dédié à la jeunesse intitulé Le Parc En…Chanté. De 10h à 18h00 non-stop, de nombreux artistes incontournables dans le répertoire de la chanson jeune public seront présents sur scène pour ambiancer petits et grands. Les concerts s’étaleront sur les deux journées sur des créneaux de 30 minutes.

Différentes animations et ateliers seront proposés en parallèle (découverte d’instruments de musique, ateliers chansons, rencontres avec les artistes…), ainsi qu’un espace buvette et restauration, tenu par une association locale, pour pique-niquer en famille ou entre amis.

Le samedi soir, à 19h au théâtre de la Rotonde, aura également lieu un plateau concert où la plupart des artistes présents au festival se produiront sur scène.Tout public

0 .

Parc de la Rotonde

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est

English :

On May 17 and 18, 2025, the town of Thaon-les-Vosges is organizing its 5th festival dedicated to young people, Le Parc En?Chanté, in the Parcs de la Rotonde. From 10:00 a.m. to 6:00 p.m. non-stop, a host of leading artists in the children?s song repertoire will be on stage to entertain young and old alike. Concerts will take place over the two days, each lasting 30 minutes.

Various activities and workshops will be on offer in parallel (musical instrument discovery, song workshops, meetings with the artists, etc.), as well as a refreshment and catering area, run by a local association, for picnics with family and friends.

On Saturday evening, at 7pm at the Théâtre de la Rotonde, there will also be a concert featuring most of the festival?s artists.

German :

Die Stadt Thaon-les-Vosges veranstaltet am 17. und 18. Mai 2025 in den Parcs de la Rotonde zum fünften Mal ein Festival für Jugendliche mit dem Titel Le Parc En?Chanté. Von 10.00 bis 18.00 Uhr werden zahlreiche Künstler, die aus dem Repertoire der Kinderlieder nicht wegzudenken sind, auf der Bühne stehen, um Groß und Klein zu begeistern. Die Konzerte finden an beiden Tagen in 30-minütigen Abständen statt.

Parallel dazu werden verschiedene Animationen und Workshops angeboten (Entdeckung von Musikinstrumenten, Gesangsworkshops, Treffen mit den Künstlern usw.) sowie ein von einem lokalen Verein betriebener Imbiss- und Getränkebereich für ein Picknick mit der Familie oder mit Freunden.

Am Samstagabend findet um 19 Uhr im Theater de la Rotonde ein Konzert statt, bei dem die meisten Künstler des Festivals auftreten.

Italiano :

Il 17 e 18 maggio 2025, la città di Thaon-les-Vosges organizza il suo 5° festival dedicato ai giovani, Le Parc En?Chanté, nei Parcs de la Rotonde. Dalle 10.00 alle 18.00, ininterrottamente, una serie di artisti di spicco del repertorio canoro per bambini si esibiranno per intrattenere grandi e piccini. I concerti si svolgeranno nell’arco delle due giornate e dureranno 30 minuti ciascuno.

Accanto ai concerti saranno proposte diverse attività e laboratori (scoperta di strumenti musicali, laboratori di canto, incontri con gli artisti, ecc.), oltre a un’area di ristoro e ristorazione gestita da un’associazione locale, dove sarà possibile fare un picnic in famiglia o con gli amici.

Sabato sera, alle 19.00 al Théâtre de la Rotonde, si terrà anche un concerto con la maggior parte degli artisti che partecipano al festival.

Espanol :

Los días 17 y 18 de mayo de 2025, la ciudad de Thaon-les-Vosges organiza su 5º festival dedicado a los jóvenes, Le Parc En’Chanté, en los Parcs de la Rotonde. De 10.00 a 18.00 horas ininterrumpidamente, numerosos artistas de primera fila del repertorio de la canción infantil se subirán al escenario para divertir a grandes y pequeños. Los conciertos tendrán lugar a lo largo de los dos días y durarán 30 minutos cada uno.

Paralelamente a los conciertos, se ofrecerán diversas actividades y talleres (descubrimiento de instrumentos musicales, talleres de canto, encuentros con los artistas, etc.), así como un espacio de restauración gestionado por una asociación local, donde podrá disfrutar de un picnic en familia o entre amigos.

El sábado por la tarde, a las 19:00 h en el Teatro de la Rotonda, tendrá lugar un concierto en el que participarán la mayoría de los artistas del festival.

