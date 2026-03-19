Le parc en fête Parc thermal Luxeuil-les-Bains

Le parc en fête

Parc thermal Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Profitez d’une journée festive avec des animations et jeux pour les enfants, une ferme itinérante, un marché de producteurs et créateurs locaux, ainsi que des expositions. Buvette et restauration sur place. Une ambiance conviviale vous attend. .

Parc thermal Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00

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English : Le parc en fête

L’événement Le parc en fête Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD