Le Parc Floral et sa collection permanente des Bonsaïs Parc Floral de Paris Paris

11/02/26 14h30 Le Parc Floral et sa collection permanente des Bonsaïs

Créé en 1969 pour accueillir une exposition horticole internationale, le parc Floral de Paris présente encore aujourd’hui des collections végétales à l’extérieur et dans des pavillons.

Peu de visiteurs le savent, mais le Parc floral de

Paris abrite la toute première collection publique permanente de bonsaïs en

Europe. Inauguré en 1989, le pavillon des bonsaïs unique exposition permanente

de ce type dans le jardin parisien invite depuis plus de trente-cinq ans à la

contemplation de ces arbres miniatures, dont certains traversent les siècles.

Véritables œuvres vivantes façonnées par le temps et

la main de l’homme, leurs silhouettes racontent la patience, l’harmonie et la

recherche d’équilibre propres à l’art du bonsaï. Chaque arbre, entretenu avec

une attention quotidienne, rappelle la fragilité et la précision nécessaires au

maintien du vivant.

Nichée au cœur du parc, cette collection offre une

parenthèse hors du temps, un voyage discret vers le Japon, loin du tumulte

parisien.

La visite proposée se tient dans l’exposition permanente.

Une occasion de découvrir le pavillon consacré à ces arbres miniatures depuis 1989, riche de nombreux spécimens.

Rendez-vous : devant l’entrée du Parc Floral côté

esplanade du Château

une visite guidée est proposée sur l’entretien et l’histoire du bonsaï.

Le mercredi 11 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Parc Floral de Paris Entrée Château : Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes 75012 Paris

