Le Parc Floral, pavillon du Jurassique Parc Floral Paris

À la découverte des plantes de l’ère du Jurassique
Créé en 1969 pour accueillir une exposition horticole
internationale, le parc Floral de Paris présente encore aujourd’hui des
collections végétales à l’extérieur et dans des pavillons. Le chemin de
l’Évolution mène à l’une des serres réaménagées, recréant un paysage de l’ère
du Jurassique à l’aide de végétaux qualifiés de « fossiles vivants ».
Rendez-vous : dans le parc, côté esplanade du Château,
devant l’entrée
Le lundi 08 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Parc Floral Esplanade Saint-Louis 75012 Paris
