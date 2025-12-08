Le Parc Floral, pavillon du Jurassique Parc Floral Paris

8 décembre 14:30 Le

Parc Floral, pavillon du Jurassique

À la découverte des plantes de l’ère du Jurassique

Créé en 1969 pour accueillir une exposition horticole

internationale, le parc Floral de Paris présente encore aujourd’hui des

collections végétales à l’extérieur et dans des pavillons. Le chemin de

l’Évolution mène à l’une des serres réaménagées, recréant un paysage de l’ère

du Jurassique à l’aide de végétaux qualifiés de « fossiles vivants ».

Rendez-vous : dans le parc, côté esplanade du Château,

devant l’entrée

Le lundi 08 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Parc Floral Esplanade Saint-Louis 75012 Entrée château du Parc FloralParis

