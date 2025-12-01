Le Parc Mozart dans le cadre de la Saion Culturelle Place Grégoire de Tours Brioude
Le Parc Mozart dans le cadre de la Saion Culturelle Place Grégoire de Tours Brioude vendredi 12 décembre 2025.
Le Parc Mozart dans le cadre de la Saion Culturelle
Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Micro-Folie & Opéra national de Paris diffusion du ballet sur grand écran.
.
Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 24 animation@ville-brioude.fr
English :
Micro-Folie & Opéra national de Paris broadcast ballet on big screen.
German :
Micro-Folie & Opéra national de Paris Übertragung des Balletts auf Großleinwand.
Italiano :
Micro-Folie e Opéra national de Paris hanno trasmesso il balletto su grande schermo.
Espanol :
Micro-Folie & Opéra national de Paris retransmiten el ballet en pantalla grande.
L’événement Le Parc Mozart dans le cadre de la Saion Culturelle Brioude a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne