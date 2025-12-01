Le Parc Mozart dans le cadre de la Saion Culturelle Place Grégoire de Tours Brioude

Le Parc Mozart dans le cadre de la Saion Culturelle

Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Micro-Folie & Opéra national de Paris diffusion du ballet sur grand écran.

English :

Micro-Folie & Opéra national de Paris broadcast ballet on big screen.

German :

Micro-Folie & Opéra national de Paris Übertragung des Balletts auf Großleinwand.

Italiano :

Micro-Folie e Opéra national de Paris hanno trasmesso il balletto su grande schermo.

Espanol :

Micro-Folie & Opéra national de Paris retransmiten el ballet en pantalla grande.

