Le Parc, qu’es aquò ?, Maison Rouge musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard
mercredi 22 juillet 2026 · Maison Rouge musée des vallées cévenoles · Saint-Jean-du-Gard
Informations pratiques
Le Parc, qu’es aquò ? 22 juillet – 19 août, certains mercredis Maison Rouge musée des vallées cévenoles Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00
Suivez les traces des animaux, tendez l’oreille pour reconnaître le chant des oiseaux, levez les yeux pour identifier les rapaces en vol, plongez dans la diversité fascinante des paysages ou remontez le temps à travers l’histoire cévenole…
Pour tous les âges et tous les publics.
Gratuit.
Sans réservation préalable.
Informations : OT Cévennes Tourisme, bureau de Saint-Jean-du-Gard 04 66 85 32 11.
Maison Rouge musée des vallées cévenoles 35 Grand rue, 30270 Saint-Jean du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 10 48 https://www.maisonrouge-musee.fr https://www.facebook.com/MaisonRougeMusee/
Venez à la rencontre d’un agent du PNC qui vous attend dans la cour de Maison Rouge avec une foule d’activités ludiques et captivantes à faire à votre rythme.
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