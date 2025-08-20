Le parc sous tous les angles Parc en fête au Louvre-Lens Lens

Le parc sous tous les angles Parc en fête au Louvre-Lens

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Dans le cadre des festivités organisées pour l’événement Parc en fête

À l’occasion de la Journée mondiale de la photographie, le musée et son parc s’offrent à tous les curieux, pour s’initier à cette pratique. De la promenade photo à la broderie, découvrez le Louvre-Lens sous des angles inattendus ! .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62 info@louvrelens.fr

As part of the festivities organized for the Parc en fête event

Im Rahmen der Feierlichkeiten für die Veranstaltung Park in Party

Nell’ambito dei festeggiamenti organizzati in occasione dell’evento Parc en fête

En el marco de las festividades organizadas con motivo de Parc en fête

