Le parc sous tous les angles Parc en fête au Louvre-Lens Lens

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais
Dans le cadre des festivités organisées pour l’événement Parc en fête
À l’occasion de la Journée mondiale de la photographie, le musée et son parc s’offrent à tous les curieux, pour s’initier à cette pratique. De la promenade photo à la broderie, découvrez le Louvre-Lens sous des angles inattendus ! .
English :
As part of the festivities organized for the Parc en fête event
German :
Im Rahmen der Feierlichkeiten für die Veranstaltung Park in Party
Italiano :
Nell’ambito dei festeggiamenti organizzati in occasione dell’evento Parc en fête
Espanol :
En el marco de las festividades organizadas con motivo de Parc en fête
