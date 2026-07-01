Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique Parking place Darmanté Labenne
mercredi 15 juillet 2026 · Parking place Darmanté · Labenne
Informations pratiques
Labenne
Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Tous les mercredis matin, place à l’aventure artistique avec une découverte de l’exposition Full of life de Julien Jaca ! Un premier éveil à l’art contemporain à travers une visite suivie d’une partie ludique.
6-12 ans
Gratuit
Sur inscription, limité à 8 places
Tous les mercredis matin du 15/07 au 26/08, place à l’aventure artistique avec une découverte de l’exposition Full of life de Julien Jaca !
Un premier éveil à l’art contemporain à travers une visite suivie d’une partie ludique.
Pour les 6-12 ans
Sur inscription, limité à 8 place
Gratuit .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique
Every Wednesday morning, come on an artistic adventure as you explore Julien Jaca’s “Full of Life” exhibition! An introduction to contemporary art through a guided tour followed by a fun activity.
Ages 6–12
Free
Registration required; limited to 8 spots
L’événement Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique Labenne a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI LAS
À voir aussi à Labenne (Landes)
- Découverte du Marais d’Orx Réserve Naturelle du Marais d’Orx Labenne 15 juillet 2026
- Visite de la brasserie Cath’ & dégustation Brasserie Cath’ Labenne 15 juillet 2026
- Découverte du Marais d’Orx Réserve Naturelle du Marais d’Orx Labenne 16 juillet 2026
- Visite de la brasserie Cath’ & dégustation Brasserie Cath’ Labenne 16 juillet 2026
- PARCC atelier Se frotter à la maintenance, avec Stevie Ango, artiste Parking place Darmanté Labenne 16 juillet 2026