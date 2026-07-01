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Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique Parking place Darmanté Labenne

mercredi 15 juillet 2026 · Parking place Darmanté · Labenne

Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique Parking place Darmanté Labenne

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Parking place Darmanté
Adresse
PARCC, centre d'art
Ville
40530 Labenne
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Labenne

Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Tous les mercredis matin, place à l’aventure artistique avec une découverte de l’exposition Full of life de Julien Jaca ! Un premier éveil à l’art contemporain à travers une visite suivie d’une partie ludique.
6-12 ans
Gratuit
Sur inscription, limité à 8 places
Tous les mercredis matin du 15/07 au 26/08, place à l’aventure artistique avec une découverte de l’exposition Full of life de Julien Jaca !
Un premier éveil à l’art contemporain à travers une visite suivie d’une partie ludique.
Pour les 6-12 ans
Sur inscription, limité à 8 place
Gratuit   .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique

Every Wednesday morning, come on an artistic adventure as you explore Julien Jaca’s “Full of Life” exhibition! An introduction to contemporary art through a guided tour followed by a fun activity.
Ages 6–12
Free
Registration required; limited to 8 spots

L’événement Le PARCC Kids éveil à l’art et à la création artistique Labenne a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI LAS

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