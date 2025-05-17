Le Parcours art contemporain Office de tourisme Dijon

Le Parcours art contemporain

Office de tourisme 11 rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-05-09 16:15:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06 2026-07-18 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-17

ART PUBLIC ​ Visite d’après une idée originale du FRAC Bourgogne

Visites guidées d’œuvres contemporaines dans l’espace public

Le Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne (FRAC) sort de ses murs et propose, à l’occasion d’une visite guidée en plein air, la découverte d’œuvres contemporaines implantées dans l’espace public au centre-ville de Dijon.

Un médiateur vous emmène en balade pour un moment convivial de rencontre et d’échange face aux œuvres, pour découvrir l’histoire de la sculpture contemporaine qui traverse la ville et le quotidien de ses habitants.

Parcours

– Philippe Ramette, Point de vue (Square des Ducs)

– Gloria Friedmann, Semper Virens (Place François Rude)

– Gloria Friedmann, Le compteur du temps (Place Grangier)

– Jean Dupuy, Here (Parc de l’Arquebuse) .

Office de tourisme 11 rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

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English : Le Parcours art contemporain

L’événement Le Parcours art contemporain Dijon a été mis à jour le 2026-01-23 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès