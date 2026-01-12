Le parcours Calvo à Niort Niort

Le parcours Calvo à Niort

En parallèle de l’exposition présentée au Pilori, le musée Bernard d’Agesci expose des planches originales de Calvo prêtées par la Cité internationale de la bande dessinée d’Angoulême et tirées d’autres albums de l’artiste. Ce parcours guidé propose un éclairage plus large sur l’œuvre de Calvo.

Parcours suivi d’un rafraîchissement au premier étage du Pilori.

Sur inscription

Tarif 5.50€ par personne, gratuit pour es moins de 25 ans au Musée d’Agesci. Gratuit au Pilori

Adultes et enfants (à partir de 10 ans)/ durée 1h30 .

