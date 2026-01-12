Le parcours Calvo à Niort Niort
1 Place du Pilori Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
En parallèle de l’exposition présentée au Pilori, le musée Bernard d’Agesci expose des planches originales de Calvo prêtées par la Cité internationale de la bande dessinée d’Angoulême et tirées d’autres albums de l’artiste. Ce parcours guidé propose un éclairage plus large sur l’œuvre de Calvo.
Parcours suivi d’un rafraîchissement au premier étage du Pilori.
Sur inscription
Tarif 5.50€ par personne, gratuit pour es moins de 25 ans au Musée d’Agesci. Gratuit au Pilori
Adultes et enfants (à partir de 10 ans)/ durée 1h30 .
1 Place du Pilori Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11
