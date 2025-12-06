Le parcours de Noël en briques LEGO Paris La Boutique Paris
Le parcours de Noël en briques LEGO Paris La Boutique Paris samedi 6 décembre 2025.
Les familles pourront découvrir dans
cette expérience immersive un Père Noël géant, majestueux et bienveillant,
veillant sur un univers scintillant. Les enfants seront invités à grimper dans
un traîneau grandeur réelle, tiré par ses rennes en briques, pour une photo
inoubliable au cœur d’un décor féérique.
Tout au long du parcours, de nombreuses
petites constructions thématiques viendront émerveiller petits et grands :
jouets, décorations, surprises et clins d’œil au village du Père Noël. Et pour
ajouter une touche de poésie, un stand de l’amour, entièrement paré de fleurs
LEGO, offrira une parenthèse douce et colorée.
Une mise
en scène créative et joyeuse, pensée pour réveiller l’imaginaire des enfants et
faire briller les yeux des familles pendant toute la saison des fêtes.
Les visiteurs pourront découvrir ce
parcours enchanté au cœur de Paris La Boutique, accessible au 29 Rue de Rivoli,
du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026.
Cette année, la magie de Noël s’invite à Paris La Boutique avec un parcours enchanté entièrement construit… en briques LEGO !
Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 19h00
Fermé le jeudi 01 janvier 2026
Fermé le jeudi 25 décembre 2025
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T11:00:00+01:00
fin : 2026-01-03T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-08T10:00:00+02:00_2025-12-08T19:00:00+02:00;2025-12-09T10:00:00+02:00_2025-12-09T19:00:00+02:00;2025-12-10T10:00:00+02:00_2025-12-10T19:00:00+02:00;2025-12-11T10:00:00+02:00_2025-12-11T19:00:00+02:00;2025-12-12T10:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-15T10:00:00+02:00_2025-12-15T19:00:00+02:00;2025-12-16T10:00:00+02:00_2025-12-16T19:00:00+02:00;2025-12-17T10:00:00+02:00_2025-12-17T19:00:00+02:00;2025-12-18T10:00:00+02:00_2025-12-18T19:00:00+02:00;2025-12-19T10:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T10:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-22T10:00:00+02:00_2025-12-22T19:00:00+02:00;2025-12-23T10:00:00+02:00_2025-12-23T19:00:00+02:00;2025-12-24T10:00:00+02:00_2025-12-24T19:00:00+02:00;2025-12-26T10:00:00+02:00_2025-12-26T19:00:00+02:00;2025-12-27T10:00:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00;2025-12-29T10:00:00+02:00_2025-12-29T19:00:00+02:00;2025-12-30T10:00:00+02:00_2025-12-30T19:00:00+02:00;2025-12-31T10:00:00+02:00_2025-12-31T19:00:00+02:00;2026-01-02T10:00:00+02:00_2026-01-02T19:00:00+02:00;2026-01-03T10:00:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00
Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris