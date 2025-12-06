Le parcours de Noël en briques LEGO Paris La Boutique Paris

Les familles pourront découvrir dans

cette expérience immersive un Père Noël géant, majestueux et bienveillant,

veillant sur un univers scintillant. Les enfants seront invités à grimper dans

un traîneau grandeur réelle, tiré par ses rennes en briques, pour une photo

inoubliable au cœur d’un décor féérique.

Tout au long du parcours, de nombreuses

petites constructions thématiques viendront émerveiller petits et grands :

jouets, décorations, surprises et clins d’œil au village du Père Noël. Et pour

ajouter une touche de poésie, un stand de l’amour, entièrement paré de fleurs

LEGO, offrira une parenthèse douce et colorée.

Une mise

en scène créative et joyeuse, pensée pour réveiller l’imaginaire des enfants et

faire briller les yeux des familles pendant toute la saison des fêtes.

Les visiteurs pourront découvrir ce

parcours enchanté au cœur de Paris La Boutique, accessible au 29 Rue de Rivoli,

du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé le jeudi 25 décembre 2025

gratuit Tout public.

Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris