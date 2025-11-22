Le parcours des ponts L’île Martigues

Le parcours des ponts L’île Martigues samedi 22 novembre 2025.

Le parcours des ponts

Samedi 22 novembre 2025 de 14h à 16h. L’île 14 cours Aristide Briand Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Découvrez Martigues à travers le prisme des ponts qui ponctuent son paysage ceux que l’on voit et ceux qui n’existent plus. Départ du service Art, Histoire, Archéologie et Archives, 14 cours Aristide Briand, dans le quartier de L’Île. Sur inscription.

Traversée par l’eau, Martigues ne s’envisage pas sans les ponts, marqueurs visuels évidents, mais dont on ne pourrait se passer.

Qu’ils soient géants et scandent nos vues du chenal de Caronte, spectaculaires ou modestes, ou encore fondus dans le paysage urbain, ils font le lien.

Ce parcours en 6 étapes propose des allers-retours entre présent et passé et permet de rendre visibles les ponts disparus, et avec eux les traces d’activités révolues. .

L’île 14 cours Aristide Briand Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

Discover Martigues through the prism of the bridges that dot its landscape: those that can be seen and those that no longer exist. Leaving from the Art, History, Archaeology and Archives Department, 14 cours Aristide Briand, in the L’Île district. Registration required.

German :

Entdecken Sie Martigues durch das Prisma der Brücken, die die Landschaft prägen: die, die man sieht, und die, die nicht mehr existieren. Start am Service Art, Histoire, Archéologie et Archives, 14 cours Aristide Briand, im Viertel L’Île. Nach Anmeldung.

Italiano :

Scoprite Martigues attraverso il prisma dei ponti che punteggiano il suo paesaggio: quelli visibili e quelli che non esistono più. Partenza dal Dipartimento di Arte, Storia, Archeologia e Archivi, 14 cours Aristide Briand, nel quartiere L’Île. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Descubra Martigues a través del prisma de los puentes que salpican su paisaje: los que se pueden ver y los que ya no existen. Salida del Departamento de Arte, Historia, Arqueología y Archivos, 14 cours Aristide Briand, en el barrio de L’Île. Inscripción obligatoria.

L’événement Le parcours des ponts Martigues a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de Martigues