Le Parcours du Roi au Château de Versailles Place d’Armes Versailles

Le Parcours du Roi au Château de Versailles

Place d’Armes Château de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 30 – 30 – 42 EUR

accordé à partir de 30 personnes, uniquement sur réservation par téléphone au 01 30 83 74 44.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-01-03 21:15:00

Date(s) :

2025-12-13

À l’occasion des fêtes de fin d’année, plongez dans l’atmosphère baroque du Château de Versailles, le temps d’une visite-spectacle d’exception.

.

Place d’Armes Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89

English : Le Parcours du Roi Palace of Versailles

For the festive season, immerse yourself in the baroque atmosphere of the Château de Versailles for an exceptional tour and show.

German :

Tauchen Sie anlässlich der Weihnachtsfeiertage in die barocke Atmosphäre des Schlosses von Versailles ein und erleben Sie eine außergewöhnliche Führung mit Show.

Italiano :

Per le festività natalizie, immergetevi nell’atmosfera barocca del Castello di Versailles per una visita e uno spettacolo eccezionali.

Espanol : Le Parcours du Roi Palacio de Versalles

Con motivo de las fiestas de fin de año, sumérjase en el ambiente barroco del Palacio de Versalles, el momento de una visita-espectáculo excepcional.

L’événement Le Parcours du Roi au Château de Versailles Versailles a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc