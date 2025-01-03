Le Parcours du Roi au Château de Versailles Place d’Armes Versailles
Le Parcours du Roi au Château de Versailles samedi 13 décembre 2025.
Le Parcours du Roi au Château de Versailles
Place d'Armes Château de Versailles Versailles Yvelines
Tarif : 30 – 30 – 42 EUR
accordé à partir de 30 personnes, uniquement sur réservation par téléphone au 01 30 83 74 44.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Samedi 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-01-03 21:15:00
Date(s) :
2025-12-13
À l’occasion des fêtes de fin d’année, plongez dans l’atmosphère baroque du Château de Versailles, le temps d’une visite-spectacle d’exception.
Place d'Armes Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89
English : Le Parcours du Roi Palace of Versailles
For the festive season, immerse yourself in the baroque atmosphere of the Château de Versailles for an exceptional tour and show.
German :
Tauchen Sie anlässlich der Weihnachtsfeiertage in die barocke Atmosphäre des Schlosses von Versailles ein und erleben Sie eine außergewöhnliche Führung mit Show.
Italiano :
Per le festività natalizie, immergetevi nell’atmosfera barocca del Castello di Versailles per una visita e uno spettacolo eccezionali.
Espanol : Le Parcours du Roi Palacio de Versalles
Con motivo de las fiestas de fin de año, sumérjase en el ambiente barroco del Palacio de Versalles, el momento de una visita-espectáculo excepcional.
