Le Parcours du Roi Place d’Armes Versailles

Le Parcours du Roi

Place d’Armes Château de Versailles Versailles Yvelines

Début : 2025-12-13

fin : 2025-01-03

2025-12-13

A l’occasion des fêtes de fin d’année, du 13 décembre 2025 au 3 janvier 2026 plongez dans l’atmosphère baroque du château de Versailles, le temps d’une visite-spectacle d’exception.

Place d’Armes Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89

English :

For the festive season, from December 13, 2025 to January 3, 2026, immerse yourself in the Baroque atmosphere of the Château de Versailles, during an exceptional tour-show.

German :

Tauchen Sie vom 13. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 während der Weihnachtszeit in die barocke Atmosphäre des Schlosses von Versailles ein und erleben Sie eine außergewöhnliche Führung.

Italiano :

Per le feste, dal 13 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, immergetevi nell’atmosfera barocca del Castello di Versailles, durante una visita e uno spettacolo eccezionali.

Espanol :

Para las fiestas, del 13 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, sumérjase en la atmósfera barroca del Castillo de Versalles, durante una visita y un espectáculo excepcionales.

