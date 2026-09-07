Le parcours du vigneron à Acy, école d’Acy, Acy

Informations pratiques

Le parcours du vigneron à Acy Dimanche 20 septembre, 10h00 école d’Acy Aisne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

De la terre au verre, partagez la passion des vignerons d’Acy et plongez dans la mémoire de ce patrimoine fragile. Une immersion unique au cœur des vignes, suivie de la découverte du pressoir et d’une dégustation partagée au chai.

Chaussures de marche recommandées.

Réservations impératives au CIAP (Jauge à 25/30).

école d’Acy rue des écoles, 02200 Acy Acy 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 93 30 56 »}]

De la terre au verre, partagez la passion des vignerons d’Acy et plongez dans la mémoire de ce patrimoine fragile. Une immersion unique au cœur des vignes.

©ville Soissons