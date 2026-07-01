Informations pratiques

Plouyé

Le Pardon de Saint-Maudez à Plouyé.

Plouyé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

➡️PARDON SAINT MAUDEZ 2026

N’oubliez pas votre rendez-vous du dimanche 26 juillet 2026 à partir de 11h00.

Les festivités débuteront dès 11h00 avec la célébration religieuse qui sera suivie d’un repas champêtre et d’une nouveauté pour un Fest-deiz à 14h30 .

Venez nombreux en famille, entre amis, petits et grands !!! .

Plouyé 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 70 07

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English :

L’événement Le Pardon de Saint-Maudez à Plouyé. Plouyé a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ