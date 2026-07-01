Le Pardon de Saint-Maudez à Plouyé. Plouyé
dimanche 26 juillet 2026 · Plouyé
Informations pratiques
Plouyé
Le Pardon de Saint-Maudez à Plouyé.
Plouyé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
➡️PARDON SAINT MAUDEZ 2026
N’oubliez pas votre rendez-vous du dimanche 26 juillet 2026 à partir de 11h00.
Les festivités débuteront dès 11h00 avec la célébration religieuse qui sera suivie d’un repas champêtre et d’une nouveauté pour un Fest-deiz à 14h30 .
Venez nombreux en famille, entre amis, petits et grands !!! .
Plouyé 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 70 07
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English :
L’événement Le Pardon de Saint-Maudez à Plouyé. Plouyé a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ