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AGENDA · Huelgoat

Le Pardon des Cieux à Huelgoat. Huelgoat

dimanche 2 août 2026 · Huelgoat

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
29690 Huelgoat
Département
Finistère
Tarif

Huelgoat

Le Pardon des Cieux à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Le traditionnel Pardon des Cieux du Huelgoat aura lien le 2 août prochain.
Vous retrouverez le programme sur l’affiche ci-dessous.
A bientôt.   .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 71 55 

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English :

L’événement Le Pardon des Cieux à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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