Le parfait danser Le Pavillon de la Sirène PARIS 14

Estampies et autres danses oubliées du Moyen Âge ; basses-danses aristocratiques en vogue à la cour de Bourgogne ; saltarelli de la florissante Renaissance italienne ; allemandes et bransles entêtants des réjouissances de François 1er… Autant d’espaces et d’esthétiques variées qu’Into the Winds explore et qui témoignent plus que jamais de l’intemporalité de cet art.

Quelles sociétés et quelles époques n’ont pas expérimenté l’acte rituel, social, sacré, ou purement jubilatoire de la communion des corps et de la musique ?

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)

Tarif enfant : 5€ (-12 ans)

Tout public.

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 PARIS 14

