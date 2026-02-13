Le Parfum de la carotte (à partir de 3 ans), Cinéma Le Cinématographe, Nantes

Le Parfum de la carotte (à partir de 3 ans) 17 février – 22 mars Cinéma Le Cinématographe Loire-Atlantique

Tarif 6€, réduit 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T10:45:00+01:00

Fin : 2026-03-22T11:00:00+01:00 – 2026-03-22T11:45:00+01:00

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard… Le Parfum de la carotte est accompagné de trois autres courts métrages d’animation avec des animaux tous plus gourmands les uns que les autres.

Cinéma Le Cinématographe 12B Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecinematographe.com »}]

