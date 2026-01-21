Le Parfum de la carotte (à partir de 3 ans) Cinématographe (Le) Nantes
Le Parfum de la carotte (à partir de 3 ans) Cinématographe (Le) Nantes mardi 17 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-17 10:00 – 10:45
Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ Jeune Public
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard… Le Parfum de la carotte est accompagné de trois autres courts métrages d’animation avec des animaux tous plus gourmands les uns que les autres.
Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.lecinematographe.com
Afficher la carte du lieu Cinématographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire