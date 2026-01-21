Le Parfum de la carotte (à partir de 3 ans) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-17 10:00 – 10:45

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ Jeune Public

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard… Le Parfum de la carotte est accompagné de trois autres courts métrages d’animation avec des animaux tous plus gourmands les uns que les autres.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

