Le parfum de mes souvenirs Halle des sports du Porzou Concarneau

Halle des sports du Porzou 4 allée de Coubertin Concarneau Finistère

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Théâtre de récits et d’objets par la Cie Comme l’air

Édith, une petite fille de dix ans, se réveille dans une chambre d’hôpital inconnue, elle ne se rappelle ni de qui elle est, ni d’où elle vient. Depuis l’hôpital, ce sont les odeurs qui vont peu à peu réveiller sa mémoire. Ces parfums l’amèneront à faire des rencontres étonnantes, franchement drôles ou inquiétantes… Une enquête truculente et une aventure épique sur la force des liens d’amour.

Dès 7 ans , durée 50 minutes .

Halle des sports du Porzou 4 allée de Coubertin Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

