Le parfum de mes souvenirs Halle des sports du Porzou Concarneau

Théâtre de récit et objets

LE PARFUM DE MES SOUVENIRS

Cie Comme l’air

Quand Edith, une petite fille de 10 ans, se réveille dans une chambre d’hôpital inconnue, elle ne se rappelle ni de qui elle est, ni d’où elle vient. Depuis l’hôpital, ce sont les odeurs qui vont peu à peu réveiller sa mémoire. Ces parfums l’amèneront à faire des rencontres étonnantes, franchement drôles ou inquiétantes… Une enquête truculente et une aventure épique sur la force des liens d’amour.

Projet intergénérationnel en partenariat avec les Résidences du Pôle Gérontologie de Concarneau

A partir de 7 ans, durée 50 minutes

