LE PARFUM DU BONHEUR Dimanche 5 octobre Brides-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

De Baya Kasmi

Avec Caroline Anglade, Michèle Bernier, Michel Boujenah

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Series



By Baya Kasmi

With Caroline Anglade, Michèle Bernier, Michel Boujenah

German :

Serie



Von Baya Kasmi

Mit Caroline Anglade, Michèle Bernier, Michel Boujenah

Italiano :

Serie



Di Baya Kasmi

Con Caroline Anglade, Michèle Bernier, Michel Boujenah

Espanol :

Serie



Por Baya Kasmi

Con Caroline Anglade, Michèle Bernier, Michel Boujenah

L’événement LE PARFUM DU BONHEUR Dimanche 5 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains