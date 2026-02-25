Le pari de La marche des femmes Ircam Paris

Avant Michelle Perrot, l’histoire de France était peuplée d’hommes. Grâce à ses travaux, les femmes du passé et du futur existent. D’Olympe de Gouges aux ouvrières des Halles, de Simone Veil aux couturières du Sentier, de Louise Michel aux maisons closes de Saint-Denis…

La marche des femmes est une déambulation de Michelle Perrot et d’une jeune femme, qu’elle conduit dans les lieux de l’histoire du quotidien, des luttes et des pensées des femmes, prétexte aussi à confronter les idées.

Avec

Michelle Perrot , historienne

Annick Cojean, journaliste

, journaliste Sophie Couturier, scénariste, La marche des femmes (Albin Michel, mars 2026)

Dans le cadre du cycle de conférences « Le pari de l’œuvre », la Bibliothèque publique d’information et l’Ircam organisent une conférence autour de l’historienne Michelle Perrot.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Ircam 1 Place Igor Stravinsky 75004 Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/le-pari-de-la-marche-des-femmes/ contact.communication@bpi.fr



