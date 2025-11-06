Le pari de la suspension Ircam Paris

Être suspensive, c’est se suspendre aux lignes. C’est continuer le geste de l’enfant qui grimpe dans les arbres. Un geste simple, en apparence. Il faut aller doucement, suivre le fil. C’est étirer le temps, dilater l’espace. Le geste de se tenir au-dessus du vide ouvre des espaces de recherche, d’observation et de création.

L’artiste suspensive Chloé Moglia et l’écrivain Jean-Christophe Bailly questionnent la pratique de la suspension, analogue à celle de la lecture, de l’écriture. Le temps dilaté, le risque, le vertige, le point final ; il y est aussi question de la transmission d’un geste, d’un souffle devenu œuvre.

Initiée par l’artiste suspensive Chloé Moglia, publiée par la compagnie Rhizome, Les Feuilles est une revue qui accueille de manière saisonnière les écrits d’auteur·rices et chercheur·euses autour de la pratique et de la notion de suspension. Jean-Christophe Bailly a contribué à Revue suspensive n° 2.

Dans le cadre du cycle de conférences « Le pari de l’œuvre », la Bibliothèque publique d’information et l’Ircam organisent une rencontre autour de la pratique artistique de la suspension.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Ircam 1, place Igor Stravinsky 75004 Paris

