Le pari de l’oeuvre de Henri Michaux • Poésie pour pouvoir Ircam Paris

jeudi 11 décembre 2025.
Dans Poésie pour pouvoir, Pierre Boulez esquissait dès 1958 les contours de Répons et de son espace sonore éclaté. Deux orchestres et un groupe de solistes y dialoguent avec des sons fixés, dans lesquels se fait entendre, entre les textures électroniques, « l’exorcisme » opéré par ce livre-objet de Michaux, Poésie pour pouvoir. À la création, Michel Bouquet incarnait la force du poème.
Poésie et/ou Musique ? Reprenant une formule de Michaux, Pierre Boulez considérait la poésie comme « centre et absence » du développement musical : éclatement du sens chez Michaux et dispersion spatiale chez Boulez.
- Lorraine Dumenil, professeur d’histoire et de théorie de l’art
- Marco Stroppa, compositeur
- Carlo Laurenzi, compositeur et réalisateur en informatique musicale
Dans le cadre du cycle de conférences « Le pari de l’œuvre », la Bibliothèque d’information et l’Ircam organisent une rencontre sur les liens entre la musique de Pierre Boulez et la poésie de Henri Michaux.
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Ircam 1, place Igor Stravinsky 75004 Paris
contact.communication@bpi.fr