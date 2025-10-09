Le pari de l’œuvre de Jean Tinguely Ircam Paris

Installé en 1969 au cœur de la forêt de Milly-la-Forêt, fruit d’années de travail collectif de plusieurs artistes, orchestré par Jean Tinguely puis par Niki de Saint Phalle, le Cyclop est une œuvre monumentale et multiple, une énorme tête sans corps, à l’œil unique, à l’intérieur de laquelle les sons et le mouvement occupent une place centrale.

Bien plus qu’une simple sculpture, le Cyclop est un espace où le visible et l’audible s’entrelacent, où la mécanique fait naître un paysage sonore complexe, parfois chaotique, mais toujours fascinant.

Camille Morineau , commissaire d’exposition et historienne de l’art

, commissaire d’exposition et historienne de l’art Yann Brécy, compositeur et réalisateur en informatique musicale

Dans le cadre du cycle de conférences « Le pari de l’œuvre », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour du « Cyclop » de Jean Tinguely.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Ircam 1 Place Igor Stravinsky 75004 Paris

