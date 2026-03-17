Le Paris Café Festival au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris
Le Paris Café Festival au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris samedi 11 avril 2026.
Rendez-vous incontournable des amoureux de cafés, le Paris Café Festival a pour objectif de faire découvrir les richesses du café de spécialité et fédérer une véritable communauté qui à chaque édition honore la culture-café.
Trois jours pour célébrer l’excellence du café de spécialité français, du 11 au 13 avril 2026 au Carreau du Temple. Que vous soyez curieux, passionné ou professionnel : on vous attend.
- Dégustez des cafés d’exception signés par les meilleurs artisans français et internationaux
- Perfectionnez votre rosetta ou initiez-vous au latte art aux côtés des champions français
- Explorez les méthodes douces : V60, Chemex, AeroPress, et l’art de l’extraction
- Participez aux sessions cupping, dégustations matcha et iced coffees
- Découvrez l’innovation qui façonne le monde de l’espresso
L’édition 2026 est une excellente occasion de découvrir tout ce processus, du grain à la tasse.
Le Paris Café Festival revient du 11 au 13 avril 2026 au Carreau du Temple pour une édition forte en caféine. Amateurs de café, venez découvrir les meilleures saveurs du monde.
Du samedi 11 avril 2026 au lundi 13 avril 2026 :
payant
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-14T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris
https://www.pariscafefestival.com/ contact@cafestival.fr
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