LE PARIS COMEDY CLUB – THEATRE TRIANON Bordeaux

LE PARIS COMEDY CLUB Début : 2025-11-30 à 18:00. Tarif : – euros.

Le PARIS COMEDY CLUB, c’est le rendez-vous in- contournable des étoiles montantes de l’humour.Chaque soirée est une invitation à découvrir les talents les plus prometteurs de la nouvelle génération, avec l’assurance d’un spectacle toujours unique et d’une qualité irréprochable.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33